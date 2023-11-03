После долгого перерыва было установлено новое ночное сообщение с Германией. Пассажиры теперь могут передвигаться между столицами в течение 14 часов, проезжая по дороге три европейских страны.

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Новый ночной поезд будет курсировать через Австрию и Чехию

По согласованию с австрийскими (ÖBB) и немецкими (DB) железными дорогами, новый маршрут поезда EN Chopin (Шопен) был продлен в Мюнхен. Можно рассматривать это влечение как удобный способ добраться до альпийских гор.

Кроме группы вагонов в Мюнхен, "Шопен" также будет курсировать из Варшавы группой вагонов в Прагу, которые будут перецеплять в Богумин, и группой вагонов в Будапешт, которые будут перецеплять в Бржецлав,

– заявили в PKP Intercity.

Информации о ценах билетов пока нет.

Детали нового направления:

Мюнхен – Варшава

Мюнхен Hbf 18:35 – Мюнхен Ost – Розенгайм – Зальцбург – Аттнанг-Пухгайм – Санкт-Пельтен – Вена 23:07 – Бржецлав – Острава – Богумин – Зебжидовице – Чеховице-Дзедзице – Освенцим – Краков 6:07 – Мехув – Влощева – Варшава 8:51.

Варшава – Мюнхен

Варшава 19:59 – Влощева – Мехув – Краков – Освенцим – Чеховице-Дзедзице – Зебжидовице – Богумин – Острава – Бржецлав – Вена 4:49 – Санкт-Пельтен – Аттнанг-Пухгайм – Зальцбург – Розенгайм – Мюнхен Ost – Мюнхен Hbf 10:01.

Маршрут поезда не будет проходить через Катовице. Как и раньше, EC Chopin будет использовать линию через Освенцим и Чеховице-Дзедзице.

Новый ночной поезд будет курсировать через три страны / Фото UnSplash

УЗ запустит поезд из Черновцов в Варшаву

Укрзализныця инициировала начало продажи билетов на новый маршрут. Речь идет о поезд, соединяющий Буковину с Польшей, обеспечивая удобную возможность поездки пассажиров в обоих направлениях.

Первые рейсы отправятся уже в ноябре. Так, на сайте Укрзализныци указано, что поезд из Варшавы в Черновцы прибудет 14 ноября. В обратном направлении первый рейс отправится 15 ноября. Речь идет о поезде с пересадкой в Рави-Русской.

Впервые за 18 лет из Львова можно добраться поездом в Варшаву

15 октября "Укрзализныця" впервые за 18 лет запустила поезд между Львовом и Варшавой с пересадкой на станции Рава-Русская. За один рейс поезд может перевозить до 200 пассажиров.

Так, поезд Львов – Варшава соединяет 10 украинских городов и 2 польских. Прохождение пограничного и таможенного контроля предусмотрено на станции "Рава-Русская". Там пассажиры будут проводить пересадку на польский поезд. Расписание движения было разработано таким образом, чтобы с удобными пересадками можно было доехать до столицы Польши из других городов на западе Украины: Коломыи, Ивано-Франковска, Стрыя, Моршина, Калуша и Брюхович.

Время в пути от Львова в Варшаву составляет около 9 часов, а стоимость – от 1 188 гривен.