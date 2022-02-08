Новий компонент Збройних сил: Польща створить війська оборони кіберпростору

Міністерство національної оборони Польщі оголосило про створення військ оборони кіберпростору країни. Концепція була затверджена ще у 2019 році.

У структурах Національного центру кібербезпеки офіційно створене командування Компонента військ оборони кіберпростору. Створення таких військ має забезпечити вищий рівень безпеки в новому домені, який відповідно до положень саміту НАТО у Варшаві у 2016 році, є кіберпростором.

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8 лютого в клубі військово-технічної академії у Варшаві міністр національної оборони Маріуш Блащак візьме участь у церемонії створення нового компонента Збройних сил Польщі – військ оборони кіберпростору,

– заявили у відомстві.

Новий підрозділ створюється для "проведення повного спектру дій в кіберпросторі. Війська оборони кіберпростору Польщі зосередяться на оборонних, розвідувальних і активних наступальних діях".

Польща створить війська оборони кіберпростору / Фото Serwis Rzeczypospolitej Polskiej