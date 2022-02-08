В структурах Национального центра кибербезопасности официально создано командование Компонента войск обороны киберпространства. Создание таких войск должно обеспечить более высокий уровень безопасности в новом домене, который в соответствии с положениями саммита НАТО в Варшаве в 2016 году, является киберпространством.

Это интересно Рождение и воспитания ребенка в Польше: украинка поделилась опытом и дала полезные советы

8 февраля в клубе военно-технической академии в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооруженных сил Польши – войск обороны киберпространства,

– заявили в ведомстве.

Новое подразделение создается для "проведения полного спектра действий в киберпространстве. Войска обороны киберпространства Польши сосредоточатся на оборонительных, разведывательных и активных наступательных действиях".

Польша создаст войска обороны киберпространства / Фото Serwis Rzeczypospolitej Polskiej