Новий грант для українських дітей у Чехії

Чеська Рада у справах дітей та молоді запускає грант у межах проєкту "Даруємо гуртки дітям". Дізнайтеся детальніше, як податися та хто може отримати допомогу.

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Грант для українських родин спрямований на підтримку організації свят, активного дозвілля та шкіл на свіжому повітрі.

Очікується, що сума виплат буде становити 1 000 крон. Ця допомога розрахована на оплату літніх, денних та спортивних дитячих таборів, шкіл на свіжому повітрі та різноманітних екскурсій.

На допомогу можуть розраховувати сім'ї українських біженців з дітьми віком від 3 до 18 років, які наразі проживають у Чехії на підставі "Víza za účelem strpění" або "Víza za účelem dočasné ochrany".

Як оформити допомогу?

Зареєструватись як абітурієнт на платформі "Активне місто";

Обрати курси, які доступні у вашому регіоні;

Уточнити наявність вільних місць на обраному курсі та обговорити прийом дитини;

Оформити запит на платформі;

Прикріпити необхідні документи та обрати організацію, в які потрібно перерахувати кошти.

Зауважте, що подати заявку на отримання нового гранту у Чехії можна до 15 травня 2023 року.