Новый грант для украинских детей в Чехии

Чешский Совет по делам детей и молодежи запускает грант в рамках проекта "Дарим кружки детям". Узнайте подробнее, как отправиться и кто может получить помощь.

Читайте также 3 000 украинских беженцев на Кипре останутся на улице: что произошло

Грант для украинских семей направлен на поддержку организации праздников, активного досуга и школ на открытом воздухе.

Ожидается, что сумма выплат будет составлять 1000 крон. Эта помощь рассчитана на оплату летних, дневных и спортивных детских лагерей, школ на свежем воздухе и различных экскурсий.

На помощь могут рассчитывать семьи украинских беженцев с детьми в возрасте от 3 до 18 лет, которые проживают в Чехии на основании "Víza za účel strpenia" или "Víza za účel dočasné ochrany".

Как оформить помощь?

Зарегистрироваться как абитуриент на платформе "Активный город";

Выбрать курсы, доступные в вашем регионе;

уточнить наличие свободных мест на выбранном курсе и обсудить прием ребенка;

Оформить запрос на платформе;

Прикрепить необходимые документы и выбрать организацию, в которую нужно перечислить денежные средства.

Обратите внимание, что подать заявку на получение нового гранта в Чехии можно до 15 мая 2023 года.