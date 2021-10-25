Новообрана ректорка приступить до виконання своїх обов'язків у лютому 2022 року. На цій посаді вона замінить Томаша Зиму. Керуватиме жінка найстарішим і найбільшим університетом Чехії до 2026 року.

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Детальніше про нову ректорку Карлового університету

49-річна Мілена Краличкова перемогла єдиного суперника у першому турі Міхала Стеглика, колишнього декана факультету мистецтв згаданого університету. Всього вона отримала 55 голосів з 69.

Моя мета – дати нашим випускникам знання і навички, які допоможуть їм на ринку праці не лише після закінчення навчання, але і через десять або двадцять років, або ще пізніше,

– заявила Краличкова.

Вона додала, що хотіла б зосередити увагу, серед іншого, на посиленні диджиталізації, скороченні адміністративних тягарів та більш ефективному використанні коштів з європейських фондів. На думку новообраної ректорки, треба прагнути до модернізації інформаційної системи навчання та розвитку екологічної стійкості.

Також Мілена Краличкова буде вирішувати питання будівництва науково-освітнього кампуса в центрі Праги, в районі Альбертова. Будівництво обійдеться у близько 8 мільярдів крон і буде завершено до кінця 2025 року.

Нагадаємо, що Мілена Краличкова вивчала лікувальну справу на медичному факультеті Карлового університету в Пльзені. У 2011 році очолила там кафедру гістології та ембріології. З 2014 року вона є проректором з навчальної роботи Карлового університету.