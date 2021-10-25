Новоизбранный ректор приступит к исполнению своих обязанностей в феврале 2022 года. На этом посту она заменит Томаша Зиму. Руководить женщина старейшим и крупнейшим университетом Чехии будет до 2026 года.

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Подробнее о новом ректоре Карлового университета

49-летняя Милена Краличкова победила единственного соперника в первом туре Михала Стеглика, бывшего декана факультета искусств упомянутого университета. Всего она получила 55 голосов из 69.

Моя цель – дать нашим выпускникам знания и навыки, которые помогут им на рынке труда не только после окончания учебы, но и через десять или двадцать лет, или еще позже,

– заявила Краличкова.

Она добавила, что хотела бы сосредоточить внимание, среди прочего, на усилении диджитализации, сокращении административных тяжестей и более эффективном использовании средств из европейских фондов. По мнению новоизбранного ректора, надо стремиться к модернизации информационной системы обучения и развитию экологической устойчивости.

Также Милена Краличкова будет решать вопрос строительства научно-образовательного кампуса в центре Праги, в районе Альбертова. Строительство обойдется в около 8 миллиардов крон и будет завершено к концу 2025 года.