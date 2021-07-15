Автомобілістам на замітку: нові зміни у сумах та видах штрафів за порушення ПДР у Польщі

Уряд Польщі готує серйозні зміни щодо сум та видів штрафів для кермувальників авто. За грубі порушення ПДР, зокрема, доведеться заплатити до 30 тисяч злотих.

Навіть за незначне перевищення швидкості на ділянках з дозволеними 30 кілометрами на годину штраф може сягнути 5 000 злотих. На засіданні Ради міністрів обговорили новий напрямок змін до законодавства у цій галузі.

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Новий план уряду Польщі передбачає:

Вищі штрафи за небезпечні для життя та здоров'я громадян порушення ПДР затверджуватиме суд , а органи контролю будуть про них повідомляти.



, а органи контролю будуть про них повідомляти. Нижня межа покарань за небезпечну поведінку на дорозі (порушення прав пішоходів, ігнорування дорожніх знаків та обмежень у швидкості руху тощо) також має суттєво зрости .



. Максимальна межа покарань зросте, й становитиме вже не 5 тисяч, а 30 тисяч злотих .



. Штрафні бали водіям списуватимуть не через 12 місяців, а після 2 років .



. Введення нових видів покарань за водіння у нетверезому стані.

Нагадаємо, що причиною суворіших покарань для водіїв на підпитку стала трагедія, котра трапилась у Стальовій Волі. Тоді через п'яного кермувальника троє дітей віком до 10 років залишились сиротами.