Навіть за незначне перевищення швидкості на ділянках з дозволеними 30 кілометрами на годину штраф може сягнути 5 000 злотих. На засіданні Ради міністрів обговорили новий напрямок змін до законодавства у цій галузі.

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Новий план уряду Польщі передбачає:

Вищі штрафи за небезпечні для життя та здоров'я громадян порушення ПДР затверджуватиме суд , а органи контролю будуть про них повідомляти.



, а органи контролю будуть про них повідомляти. Нижня межа покарань за небезпечну поведінку на дорозі (порушення прав пішоходів, ігнорування дорожніх знаків та обмежень у швидкості руху тощо) також має суттєво зрости .



. Максимальна межа покарань зросте, й становитиме вже не 5 тисяч, а 30 тисяч злотих .



. Штрафні бали водіям списуватимуть не через 12 місяців, а після 2 років .



. Введення нових видів покарань за водіння у нетверезому стані.

Нагадаємо, що причиною суворіших покарань для водіїв на підпитку стала трагедія, котра трапилась у Стальовій Волі. Тоді через п'яного кермувальника троє дітей віком до 10 років залишились сиротами.