Нові умови отримання карти побиту у Польщі: що зміниться

Польський Сейм планує розглянути новий проєкт внесення змін до закону про іноземців 16 – 17 листопада 2021 року. Згідно з оприлюдненими правками, процес отримання та продовження карти побиту отримає нововведення.

Законопроєкт має на меті оновити діючі у Польщі процедури легалізації перебування іноземців. Зміни повинні скоротити час очікування розгляду заявок з боку воєводських управлінь та зменшити навантаженість працівників ужондів.

До теми Як отримати карту побиту у Польщі: експертка відповіла на найпоширеніші запитання

Що чекає на іноземців

Іноземець, який отримав карту побиту і вирішив змінити роботодавця, може скласти заявку про зміну рішення (децизії) воєводи. Протягом 60 днів адміністративний орган повинен змінити документ , при чому сама пластикова картка залишатиметься тією ж.

, при чому сама пластикова картка залишатиметься тією ж. У разі зміни роботодавця іноземець не буде зобов'язаний особисто з'являтись у воєводському управлінні та здавати відбитки пальців. Пропонована оплата держмита за зміну рішення про перебування і роботу складатиме 220 злотих .

особисто з'являтись у воєводському управлінні та здавати відбитки пальців. Пропонована оплата держмита за зміну рішення про перебування і роботу складатиме . Кореспонденція з воєводським управлінням пріоритетно буде вестись в електронному форматі . Це дозволить скоротити видатки на поштові пересилання документів та рішень.

. Це дозволить скоротити видатки на поштові пересилання документів та рішень. Нові правки скасовують вимоги до іноземця мати житло у Польщі, а також необхідність доводити стабільний та регулярний дохід. Замісць цього заявник на карту побиту буде повинен заробляти на момент подачі документів суму, не нижчу за розмір мінімальної заробітної плати.

Перспективи прийняття законопроєкту

З наступного року мінімальна зарплата у Польщі становитиме 3 010 злотих брутто.

Протягом останніх років тему зміни законодавства для іноземців у Польщі підіймали доволі часто. Рада Міністрів майже щороку пропонувала нововведення, але жодних фактичних кроків не було зроблено.

Зараз, чи не вперше за увесь час, законопроєкт потрапив на розгляд до Сейму і має великі шанси на розгляд Сенату. У разі прийняття, зміни скерують на підпис до президента республіки. Після публікації у Журналі Законів нові умови почнуть діяти через 14 днів.