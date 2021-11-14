Законопроєкт має на меті оновити діючі у Польщі процедури легалізації перебування іноземців. Зміни повинні скоротити час очікування розгляду заявок з боку воєводських управлінь та зменшити навантаженість працівників ужондів.

До теми Як отримати карту побиту у Польщі: експертка відповіла на найпоширеніші запитання

Що чекає на іноземців

Іноземець, який отримав карту побиту і вирішив змінити роботодавця, може скласти заявку про зміну рішення (децизії) воєводи. Протягом 60 днів адміністративний орган повинен змінити документ , при чому сама пластикова картка залишатиметься тією ж.

, при чому сама пластикова картка залишатиметься тією ж. У разі зміни роботодавця іноземець не буде зобов'язаний особисто з'являтись у воєводському управлінні та здавати відбитки пальців. Пропонована оплата держмита за зміну рішення про перебування і роботу складатиме 220 злотих .

особисто з'являтись у воєводському управлінні та здавати відбитки пальців. Пропонована оплата держмита за зміну рішення про перебування і роботу складатиме . Кореспонденція з воєводським управлінням пріоритетно буде вестись в електронному форматі . Це дозволить скоротити видатки на поштові пересилання документів та рішень.

. Це дозволить скоротити видатки на поштові пересилання документів та рішень. Нові правки скасовують вимоги до іноземця мати житло у Польщі, а також необхідність доводити стабільний та регулярний дохід. Замісць цього заявник на карту побиту буде повинен заробляти на момент подачі документів суму, не нижчу за розмір мінімальної заробітної плати.

Зверніть увагу! З наступного року мінімальна зарплата у Польщі становитиме 3 010 злотих брутто.

Перспективи прийняття законопроєкту

Протягом останніх років тему зміни законодавства для іноземців у Польщі підіймали доволі часто. Рада Міністрів майже щороку пропонувала нововведення, але жодних фактичних кроків не було зроблено.

Зараз, чи не вперше за увесь час, законопроєкт потрапив на розгляд до Сейму і має великі шанси на розгляд Сенату. У разі прийняття, зміни скерують на підпис до президента республіки. Після публікації у Журналі Законів нові умови почнуть діяти через 14 днів.