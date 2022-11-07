У Німеччині змінили вартість проїзду у громадському транспорті: що треба знати

У літній період українці в Німеччині могли придбати пільговий квиток за 9 євро. Ним можна було користуватися у всіх видах транспорту впродовж місяця.

Нові ціни на проїзд у Німеччині

Втім, нещодавно німецька влада ухвалила нові правила та ціни на вартість проїзду у громадському транспорті. Тепер вартість квитка зросла на 40 євро.

Читайте також У східній частині Польщі зросли ціни на потяги

Проїзні квитки за зниженим тарифом були пільговими і така спецпропозиція закінчилася у вересні.

Наразі уряд Німеччини дійшов спільної згоди та встановив нову єдину вартість квитка – 49 євро. Але є й пільговий квиток для українців у Берліні. За наявності Berliner Pass його вартість становить 28,50 євро.

Квиток вартістю 49 євро буде дійсним протягом місяця, але пасажири матимуть можливість скасувати підписку на проїзд у будь-який момент. Такі квитки діють на весь громадський транспорт, окрім високошвидкісних поїздів IC, ICE.

Коли ціни вступлять в дію

Як зазначається, обговорення всіх технічних питань вже завершені, тому уряд планує запровадити нову вартість загальнонаціонального квитка вже з 1 січня 2023 року.

Відомо, що фінансуванням квитків за 49 євро буде займатися федеральний уряд, виділяючи на них 1,5 мільярда євро на рік. Водночас у Берліні вважають таку вартість надто високою, і мають намір розробити свою стратегію для спрощення купівлі квитків.