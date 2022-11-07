Новые цены на проезд в Германии

Впрочем, недавно германские власти приняли новые правила и цены на стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь стоимость билета выросла на 40 евро.

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Проездные билеты по сниженному тарифу были льготными и такое спецпредложение закончилось в сентябре.

В настоящее время правительство Германии пришло к общему согласию и установило новую единую стоимость билета – 49 евро. Но есть и льготный билет для украинцев в Берлине. При наличии Berliner Pass его стоимость составляет 28,50 евро.

Билет стоимостью 49 евро будет действителен в течение месяца, но пассажиры смогут отменить подписку на проезд в любой момент. Такие билеты действуют на весь общественный транспорт, кроме скоростных поездов IC, ICE.

Когда цены вступят в действие

Как отмечается, обсуждение всех технических вопросов уже завершено, поэтому правительство планирует ввести новую стоимость общенационального билета уже с 1 января 2023 года.

Известно, что финансированием билетов за 49 евро будет заниматься федеральное правительство, выделяя на них 1,5 миллиарда евро в год. В то же время в Берлине считают такую ​​стоимость слишком высокой, и намерены разработать свою стратегию для упрощения покупки билетов.