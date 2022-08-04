Wizz Air анонсував 15 нових рейсів країнами Європи: куди можна полетіти

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриває 15 нових рейсів з різних міст Європи. Українцям особливо будуть цікаві нові напрямки з Польщі та Угорщини.

Нові рейси Wizz Air по Європі

З цих двох країн можна полетіти на Мадейру, з Литви у Францію, а.з Румунії в Італію. Детальніше про нові напрямки – читайте у матеріалі!

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Як повідомила пресслужба Wizz Air, авіакомпанія запустить рейси, які поєднають Литву, Польщу, Румунію, Угорщину, Італію, Велику Британію, Португалію, Йорданію, Марокко, Чехію, Естонію та Єгипет.

Напрямки:

Вільнюс – Гренобль

Варшава – Мадейра

Будапешт – Мадейра

Клуж-Напока – Перуджа

Бухарест – Анкона

Венеція – Амман

Лондон (Лутон) – Таллінн

Лондон (Лутон) – Прага

Лондон (Лутон) – Шарм-ель-Шейх

Лондон (Лутон) – Хургада

Лондон (Гатвік) – Шарм-ель-Шейх

Лондон (Гатвік) – Верона

Лондон (Гатвік) – Гренобль

Лондон (Гатвік) – Марракеш

Лондон (Гатвік) – Агадір



Нові напрямки з Лондона / Фото Wizz Air

Більшість з рейсів запустять 30 жовтня 2022 року і здійснюватимуть їх двічі на тиждень. Щодня літатимуть з Лондона Гатвік до Марракешу, з 31 жовтня.

Вже з першого дня третього місяця осені лоукостер вийде на напрямок Лондон Лутон – Таллінн – рейси будуть обслуговувати тричі на тиждень, а Лондон Лутон – Хургада – двічі.

Деякі рейси запустять аж в грудні 2022, а Вільнюс – Гренобль аж з 7 січня 2023 року.



Wizz Air запускає 15 нових рейсів по Європі / Фото Wizz Air