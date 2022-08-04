Wizz Air анонсував 15 нових рейсів країнами Європи: куди можна полетіти

4 серпня 2022 , 19:40
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Джерело:

Lowcostavia

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриває 15 нових рейсів з різних міст Європи. Українцям особливо будуть цікаві нові напрямки з Польщі та Угорщини.

Нові рейси Wizz Air по Європі  

З цих двох країн можна полетіти на Мадейру, з Литви у Францію, а.з Румунії в Італію. Детальніше про нові напрямки – читайте у матеріалі!

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Як повідомила пресслужба Wizz Air, авіакомпанія запустить рейси, які поєднають Литву, Польщу, Румунію, Угорщину, Італію, Велику Британію, Португалію, Йорданію, Марокко, Чехію, Естонію та Єгипет.

Напрямки:

  • Вільнюс – Гренобль
  • Варшава – Мадейра
  • Будапешт – Мадейра
  • Клуж-Напока – Перуджа
  • Бухарест – Анкона
  • Венеція – Амман
  • Лондон (Лутон) – Таллінн
  • Лондон (Лутон) – Прага
  • Лондон (Лутон) – Шарм-ель-Шейх
  • Лондон (Лутон) – Хургада
  • Лондон (Гатвік) – Шарм-ель-Шейх
  • Лондон (Гатвік) – Верона
  • Лондон (Гатвік) – Гренобль
  • Лондон (Гатвік) – Марракеш
  • Лондон (Гатвік) – Агадір


Нові напрямки з Лондона /  Фото Wizz Air 

Більшість з рейсів запустять 30 жовтня 2022 року і здійснюватимуть їх двічі на тиждень. Щодня літатимуть з Лондона Гатвік до Марракешу, з 31 жовтня.

Вже з першого дня третього місяця осені лоукостер вийде на напрямок Лондон Лутон – Таллінн –  рейси будуть обслуговувати тричі на тиждень, а Лондон Лутон – Хургада –  двічі.

Деякі рейси запустять аж в грудні 2022, а Вільнюс – Гренобль аж з 7 січня 2023 року.


Wizz Air запускає 15 нових рейсів по Європі / Фото Wizz Air

Зверніть увагу! Забронювати квитки на нові напрямки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ. Також можна скористатися зручним пошуком авіаквитків kiwi.com.
Автор: Марта Касіянчук