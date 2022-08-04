Нові рейси Wizz Air по Європі
З цих двох країн можна полетіти на Мадейру, з Литви у Францію, а.з Румунії в Італію. Детальніше про нові напрямки – читайте у матеріалі!
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Як повідомила пресслужба Wizz Air, авіакомпанія запустить рейси, які поєднають Литву, Польщу, Румунію, Угорщину, Італію, Велику Британію, Португалію, Йорданію, Марокко, Чехію, Естонію та Єгипет.
Напрямки:
- Вільнюс – Гренобль
- Варшава – Мадейра
- Будапешт – Мадейра
- Клуж-Напока – Перуджа
- Бухарест – Анкона
- Венеція – Амман
- Лондон (Лутон) – Таллінн
- Лондон (Лутон) – Прага
- Лондон (Лутон) – Шарм-ель-Шейх
- Лондон (Лутон) – Хургада
- Лондон (Гатвік) – Шарм-ель-Шейх
- Лондон (Гатвік) – Верона
- Лондон (Гатвік) – Гренобль
- Лондон (Гатвік) – Марракеш
- Лондон (Гатвік) – Агадір
Нові напрямки з Лондона / Фото Wizz Air
Більшість з рейсів запустять 30 жовтня 2022 року і здійснюватимуть їх двічі на тиждень. Щодня літатимуть з Лондона Гатвік до Марракешу, з 31 жовтня.
Вже з першого дня третього місяця осені лоукостер вийде на напрямок Лондон Лутон – Таллінн – рейси будуть обслуговувати тричі на тиждень, а Лондон Лутон – Хургада – двічі.
Деякі рейси запустять аж в грудні 2022, а Вільнюс – Гренобль аж з 7 січня 2023 року.
Wizz Air запускає 15 нових рейсів по Європі / Фото Wizz Air