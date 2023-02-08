Ryanair запустить 8 нових рейсів з Кракова: акційні квитки уже в продажу

Авіакомпанії світу готуються до прийдешнього весняно-літнього сезону, відкриваючи все більше напрямків. І Ryanair – не виключення.

Нові маршрути Ryanair з Кракова

Так, ірландський лоукостер анонсував нові сполучення між Краковом та 8 іншими містами Європи. Уже в квітні літаки Ryanair з краківського летовища літатимуть до Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Греції та Болгарії.

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Ми запрошуємо вас до Белфаста, Лурду, Меммінгена, Перуджі, Родосу, Тулузи, Варни та Познані,

– розповів представник Ryanair Міхал Качмарчик під час пресконференції.

У компанії також зазначили, що літній розклад сполучень з Кракова буде вкрай насиченим. Загалом лінія пропонуватиме близько 80 маршрутів.

Ryanair розпродує акційні квитки

Крім цього, авіакомпанія запустила розпродаж акційних квитків на весняні та літні рейси. Для мандрівників доступні 100 тисяч місць вартістю від 145 злотих. Щоб скористатися знижкою, потрібно зайти на сайт перевізника і забронювати квиток на подорож в період з квітня до жовтня. Але слід поспішити, бо акція закінчується опівночі 9 лютого.

За словами Міхала Качмарчика, Краків є найбільшою базою Ryanair у Польщі та в Європі, зокрема. Зараз там базується вісім літаків компанії, а з приходом літнього сезону їх буде дев’ять.