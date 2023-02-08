Новые маршруты Ryanair из Кракова

Так, ирландский лоукостер анонсировал новые сообщения между Краковом и 8 другими городами Европы. Уже в апреле самолеты Ryanair с краковского аэропорта будут летать в Великую Британию, Францию, Германию, Италию, Грецию и Болгарию.

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Мы приглашаем вас в Белфаст, Лурд, Мемминген, Перуджу, Родос, Тулузу, Варну и Познань,

– рассказал представитель Ryanair Михал Качмарчик во время пресс-конференции.

В компании также отметили, что летнее расписание сообщений из Кракова будет крайне насыщенным. В общей сложности линия будет предлагать около 80 маршрутов.

Ryanair распродает акционные билеты

Кроме того, авиакомпания запустила распродажу акционных билетов на весенние и летние рейсы. Для путешественников доступны 100 тысяч мест стоимостью от 145 злотых. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно зайти на сайт перевозчика и забронировать билет на период с апреля по октябрь. Но следует поспешить, потому что акция заканчивается в полночь 9 февраля.

По словам Михала Качмарчика, Краков является самой большой базой Ryanair в Польше и Европе, в частности. Сейчас там базируются восемь самолетов компании, а с приходом летнего сезона их будет девять.