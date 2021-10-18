Нові правила "Укрзалізниці": які документи перевірятимуть в тих, хто їде потягом до Польщі

"Укрзалізниця" з 21 жовтня почне вимагати додаткові документи від пасажирів. Нововведення було прийнято з метою протидії поширенню коронавірусу.

Це рішення "Укрзалізниця" запровадила на основі змін до постанови № 1236. Нагадаємо, що Кабмін прийняв їх 11 жовтня.

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Нагадування про нові правила "Укрзалізниці"

Обмеження будуть поширюватися на міжрегіональні пасажирські перевезення. За словами керівника пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовського, нові правила діятимуть виключно для пасажирів далекого залізничного сполучення, зокрема для тих, які прямують за кордон (наприклад, до Польщі).

Отже, з 21 жовтня перед посадкою пасажири повинні показати працівникові "Укрзалізниці" не лише посвідчення особи та посадковий квиток, як зазвичай, а й сертифікат вакцинації (у паперовому чи електронному вигляді) або негативний результат ПЛР-тесту (зробленого не раніше, ніж за 72 години до посадки).

Якщо мандрівник вирушає з "жовтої" зони, то йому достатньо пред'явити документ, що підтверджує наявність однієї дози вакцини. А якщо людина прямує з "червоної" зони, то документ має засвідчувати проходження повної вакцинації.

ПЛР-тести та COVID-сертифікати не будуть вимагати від неповнолітніх пасажирів.

В "Укрзалізниці" зазначили, що провідникам буде заборонено впускати у вагони міжнародних потягів осіб без сертифікатів вакцинації або тестів.

Також зараз "Укрзалізниця" проводить перемови з лабораторіями, щоб ті встановили свої відділення на вокзалах.

Оскільки додаткові заходи безпеки можуть спричинити черги при посадці, пасажирів просять прибувати завчасно. В чергах потрібно буде зберігати дистанцію.