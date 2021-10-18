Это решение "Укрзализныця" ввела на основе изменений к постановлению № 1236. Напомним, что Кабмин принял их 11 октября.

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Напоминание о новых правилах "Укрзализныци"

Ограничения будут распространяться на межрегиональные пассажирские перевозки. По словам руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского , новые правила будут действовать только для пассажиров дальнего железнодорожного сообщения, в том числе для тех, которые едут за границу (например, в Польшу).

Итак, с 21 октября перед посадкой пассажиры должны показать работнику "Укрзализныци" не только удостоверение личности и посадочный билет, как обычно, но и сертификат вакцинации (в бумажном или электронном виде) или отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного не ранее, чем за 72 часа до посадки).

Если путешественник отправляется с "желтой" зоны, то ему достаточно предъявить документ, подтверждающий наличие одной дозы вакцины. А если человек едет с "красной" зоны, то документ должен удостоверять прохождения полной вакцинации.

ПЦР-тесты и COVID-сертификаты не будут требовать от несовершеннолетних пассажиров.

В "Укрзализныце" отметили, что проводникам будет запрещено впускать в вагоны международных поездов лиц без сертификатов вакцинации или тестов .

Также сейчас "Укрзализныця" проводит переговоры с лабораториями, чтобы те установили свои отделения на вокзалах.