Нові правила користування електросамокатами в Польщі: на що слід звернути увагу

Електросамокати в Європі стають дедалі популярнішими. Проте, їх масове використання почало часто спричиняти хаос на дорозі. Відтак, виникла потреба регламентувати правила пересування та паркування в громадських місцях для водіїв електросамокатів.

У Варшаві п'ять операторів прокату транспортних засобів уклали з містом угоду, яка допоможе підвищити безпеку на дорозі. Нові правила використання електричних самокатів та скутерів схожі на правила для велосипедів. Отже, як і у випадку з велосипедами, в'їзд у деякі місця цим транспортним засобам заборонений. Це стосується, наприклад, Старого міста.

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Правила користування електросамокатами в Польщі

Угоду зі столицею підписали такі п'ять компаній:

Bolt;

Dott;

Lime;

Blinkee;

TIER.

Згідно з новими положеннями, стоянка для електроскутерів та самокатів дозволяється лише у спеціально відведених місцях. Якщо таких поблизу немає, тоді дозволяється паркуватися на тротуарі, паралельно його зовнішньому краю.

Уряд міського транспорту позначить кілька тисяч міських велосипедних стендів спеціальною наклейкою. Позначка вказуватиме на те, що тут є відведене місце для паркування велосипедів та електроскутерів. У такий спосіб Варшава швидко отримає густу мережу з кількох тисяч парковок, доступних майже на кожному розі. На думку влади, це обмежить кількість транспортних засобів, припаркованих у випадкових місцях.

Також електричні самокати та скутери можуть пересуватися зі швидкістю не більше як 20 кілометрів за годину. Оператори блокуватимуть свої транспортні засоби при фіксації перевищення дозволеної швидкості.

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