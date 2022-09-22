Пропонований перехід та три частини тротуару: у Польщі почали діяти нові правила для пішоходів

З 21 вересня набули чинності нові ПДР у Польщі. Вони стосуються не лише водіїв, а й насамперед пішоходів і велосипедистів. Розповідаємо, що варто знати, аби не отримати штраф.

Так, в Польщі з'явилися нові типи пішохідних переходів, що відрізняються пріоритетом на дорозі. Тротуари та зони для пішоходів стали "пішохідними дорогами", переходити велодоріжку можна тільки у відповідному місці, а також ввели нове поняття – "пропонований перехід". Нумо розбиратися, що ж саме змінилися для поляків та гостей країни.

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Три частини пішохідної дороги

З 21 вересня пішохідну дорогу ділять на три частини:

Тротуар , що призначений лише для руху пішоходів та людей, які використовують засоби, що допомагають руху.

, що призначений лише для руху пішоходів та людей, які використовують засоби, що допомагають руху. Буферна смуга , яка примикає до тротуару зі сторони дороги, трамвайної колії чи велосипедної доріжки. Вона може бути призначена, наприклад, для паркування або зупинки автомобілів.

, яка примикає до тротуару зі сторони дороги, трамвайної колії чи велосипедної доріжки. Вона може бути призначена, наприклад, для паркування або зупинки автомобілів. Службова смуга, яка примикає до тротуару з боку проїзної смуги (наприклад, біля забудови) й призначена для виконання інших функцій, крім дозволених на тротуарі. На ній можна розміщувати дорожні пристрої, пандусу для людей з інвалідністю тощо.

Як правильно переходити велодоріжку

Тепер статус велодоріжки прирівнюється до дороги загального користування, а тому переходити її можна тільки у відповідних місцях. Під час переходу через велодоріжку, як і через проїжджу частину, заборонено користуватися телефоном.

Також у ПДР з'явилося нове поняття – "пропонований перехід". Це місце, де технічно можна перейти дорогу чи велосипедну доріжку, але воно ніяк не позначене.

"Пропонований перехід" має бути не ближче, ніж за 100 метрів від "зебри". А ще в таких місцях пріоритет мають машини або ж велосипедисти. Тому перед тим, як перейти проїжджу частину, пішоходи повинні спершу пропустити усі транспортні засоби.

Зупинка або стоянка на пішохідній дорозі

Якщо ви порушите положення про рух пішоходів велосипедними доріжками, поліція має право виписати

Як зазначили в Міністерстві інфраструктури, нові правила не змінюють правил зупинки або стоянки транспортних засобів на пішохідній дорозі.

Тротуар стає дорогою для пішоходів, але нічого насправді не змінюється. До цього часу положення Закону про дорожній рух використовували терміни "тротуар" і "дорога для пішоходів" як синоніми, але, наприклад, дозволяли транспортним засобам зупинятися або паркуватися тільки на тротуарі,

– кажуть у відомстві.