Так, в Польше появились новые типы пешеходных переходов, отличающиеся приоритетом на дороге. Тротуары и зоны для пешеходов стали пешеходными дорогами, переходить велодорожку можно только в соответствующем месте, а также ввели новое понятие – "предлагаемый переход". Давайте разбираться, что именно изменились для поляков и гостей страны.

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Три части пешеходной дороги

С 21 сентября пешеходную дорогу делят на три части:

Тротуар предназначен только для движения пешеходов и людей, которые используют средства, помогающие движению.

Буферная полоса , примыкающая к тротуару со стороны дороги, трамвайного пути или велосипедной дорожки. Она может быть предназначена, например, для парковки или остановки автомобилей.

Служебная полоса , примыкающая к тротуару со стороны проезжей полосы (например, возле застройки) и предназначена для выполнения других функций, кроме разрешенных на тротуаре. На ней можно размещать дорожные устройства, пандусы для людей с инвалидностью и т.д.

Как правильно переходить велодорожку

Теперь статус велодорожки приравнивается к дороге общего пользования, поэтому переходить ее можно только в соответствующих местах . При переходе по велодорожке, как и через проезжую часть, запрещено пользоваться телефоном.

Также в ПДД появилось новое понятие – "предлагаемый переход" . Это место, где технически можно перейти дорогу или велосипедную дорожку, но оно никак не обозначено.

"Предлагаемый переход" должен быть не ближе, чем в 100 метрах от "зебры". А еще в таких местах приоритет имеют машины или велосипедисты. Поэтому перед тем, как перейти проезжую часть, пешеходы должны сначала пропустить все транспортные средства .

Примите во внимание! Если вы нарушите положение о движении пешеходов по велосипедным дорожкам, полиция имеет право выписать штраф в размере 50 злотых.

Остановка или стоянка на пешеходной дороге

Как отметили в Министерстве инфраструктуры, новые правила не изменяют правила остановки или стоянки транспортных средств на пешеходной дороге.