У Польщі готують нові правила для пішоходів: що варто знати, аби не нарватися на штраф

Уже цього тижня на пішоходів у Польщі чекають суттєві зміни до Закону про дорожній рух. Розповідаємо, до чого саме варто готуватися полякам та іноземцям, які перебувають в країні.

Згідно з оновленими ПДР в Польщі, велодоріжки ототожнюються з дорогами загального користування чи трасами. Тож і пішоходам на них доведеться поводитися відповідно. Нові правила набудуть чинності 21 вересня.

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Що зміниться для пішоходів у Польщі

Так, уже з цієї середи, 21 вересня, пішоходи на велодоріжці матимуть такі ж права, як і на дорозі. А тому переходити велодоріжки можна буде лише у спеціально визначених місцях. Чи будуть нанесені "зебри" на проїжджій для велосипедів частині, поки невідомо.

На перший погляд, це велике спрощення як для велосипедистів, так і для пішоходів. Але потрібно пам’ятати, що виходити на велодоріжку в невідповідному місці заборонено. За це можна отримати штраф у розмірі 50 злотих. Ба більше, під час перетину велодоріжки заборонено користуватися мобільними телефонами, а також бігти або ж йти занадто повільно.