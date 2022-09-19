Согласно обновленным ПДД в Польше, велодорожки приравниваются к дорогам общего пользования или трассам . Так что и пешеходам на них придется вести себя соответственно. Новые правила вступят в силу 21 сентября.

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Что изменится для пешеходов в Польше

Так, уже с этой среды, 21 сентября, у пешеходов на велодорожке будут такие же права, как и на дороге. Поэтому переходить велодорожки можно будет только в специально определенных местах. Будут ли нанесены "зебры" на проезжей для велосипедов части, пока неизвестно.