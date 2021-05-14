Скільком пасажирам можна одночасно перебувати в транспорті у Польщі: є нове пояснення уряду

Уряд Польщі опублікував рішення, згідно з яким максимально дозволену кількість пасажирів у громадському транспорті буде збільшено. Нове рішення стосується і віддаленого сполучення.

Розпорядження набуде чинності 15 травня 2021 року. Зараз ліміт щодо дозволеної кількості пасажирів у громадському транспорті складає 30% від загальної кількості місць.

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Про що йдеться в публікації

Є хороші новини для тих, хто користується послугами залізниці. PKP Intercity вже за кілька днів зможе продавати більше квитків на сидячі місця у своїх потягах. Поки що зайнятим може бути кожне друге сидяче місце.

Міський та приміський громадський транспорт може буде заповненим на половину. Це стосується і стоячих, і сидячих місць загалом.

Продавати квитки на всі сидячі місця зможуть автобусні перевізники, які здійснюють міжміські рейси. Отже, після 15 травня варто очікувати відновлення рейсів таких популярних перевізників, як Flixbus та інших.

З 15 травня у Польщі діятимуть зміни в лімітах на пасажирів в автобусах і поїздах / Фото Unsplash