Распоряжение вступит в силу 15 мая 2021 года. Сейчас лимит по разрешенному количеству пассажиров в общественном транспорте составляет 30% от общего количества мест.
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О чем говорится в публикации
Есть хорошие новости для тех, кто пользуется услугами железной дороги. PKP Intercity уже через несколько дней сможет продавать больше билетов на сидячие места в своих поездах. Пока занятым может быть каждый второй сидячее место.
Городской и пригородный общественный транспорт может быть заполнен на половину. Это касается и стоячих, и сидячих мест в целом.
Продавать билеты на все сидячие места смогут автобусные перевозчики, которые осуществляют междугородние рейсы. Итак, после 15 мая стоит ожидать восстановления рейсов таких популярных перевозчиков, как Flixbus и других.
С 15 мая в Польше будут действовать изменения по количеству пассажиров в автобусах и поездах / Фото Unsplash