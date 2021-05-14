Распоряжение вступит в силу 15 мая 2021 года. Сейчас лимит по разрешенному количеству пассажиров в общественном транспорте составляет 30% от общего количества мест.

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О чем говорится в публикации

Есть хорошие новости для тех, кто пользуется услугами железной дороги . PKP Intercity уже через несколько дней сможет продавать больше билетов на сидячие места в своих поездах. Пока занятым может быть каждый второй сидячее место.

Городской и пригородный общественный транспорт может быть заполнен на половину. Это касается и стоячих, и сидячих мест в целом.

Продавать билеты на все сидячие места смогут автобусные перевозчики, которые осуществляют междугородние рейсы . Итак, после 15 мая стоит ожидать восстановления рейсов таких популярных перевозчиков, как Flixbus и других.