У Венеції запроваджують нові обмеження для туристів: що знову вигадали та коли це почнеться

Венеція значно постраждала від наслідків надмірного туризму, що зробило її одним з найбільш постраждалих міст Європи. У відповідь на це місцева влада вжила заходів, намагаючись впоратися з напливом туристів.

Одним із помітних кроків стало запровадження навесні 2024 року плати за в'їзд до міста. Тепер же влада Венеції вирішила запровадити нові обмеження для туристів.

Читайте також Тревел-експерт назвав 3 найфантастичніші недооцінені напрямки Європи

У Венеції запроваджують нові обмеження для туристів

Намагаючись зменшити переповненість популярних туристичних зон, з 1 серпня 2024 року місто оголосило, що організованим туристичним групам до 25 осіб буде дозволено в'їзд до міста. Ці обмеження діятимуть у центрі міста та на островах Мурано, Бурано та Торчелло.

Щоб захистити спокій місцевих жителів і гарантувати безперешкодне пересування пішоходів, екскурсоводам також більше не дозволять користуватися гучномовцями.

Відповідно до законодавства, особи, які не дотримуватимуться цих заходів, можуть бути оштрафовані на суму від 25 до 500 євро.



У Венеції запроваджують нові обмеження для туристів / Фото Unsplash

Спочатку ці заходи мали почати діяти з червня 2024 року, однак пізніше їх вирішили перенести на серпень.