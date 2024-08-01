Одним из заметных шагов стало введение весной 2024 года платы за въезд в город. Теперь же власти Венеции решили ввести новые ограничения для туристов.

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В Венеции вводят новые ограничения для туристов

Пытаясь уменьшить переполненность популярных туристических зон, с 1 августа 2024 года город объявил, что организованным туристическим группам до 25 человек будет разрешен въезд в город. Эти ограничения будут действовать в центре города и на островах Мурано, Бурано и Торчелло.

Чтобы защитить спокойствие местных жителей и гарантировать беспрепятственное передвижение пешеходов, экскурсоводам также больше не позволят пользоваться громкоговорителями.

В соответствии с законодательством, лица, которые не будут соблюдать эти меры, могут быть оштрафованы на сумму от 25 до 500 евро.



В Венеции вводят новые ограничения для туристов / Фото Unsplash

Сначала эти меры должны были начать действовать с июня 2024 года, однако позже их решили перенести на август.