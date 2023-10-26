Укрзалізниця запустить потяг з Чернівців до Варшави: коли вирушить перший рейс

Укрзалізниця ініціювала початок продажу квитків на новий маршрут. Мовиться про потяг, який з'єднає Буковину з Польщею, забезпечуючи зручну можливість подорожі пасажирів в обох напрямках.

Перші рейси вирушать вже у листопаді. Що треба знати про запуск нового напрямку – нижче у матеріалі!

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З Чернівців буде поїзд до Варшави

Так, на сайті Укрзалізниці вказано, що поїзд з Варшави до Чернівців прибуде 14 листопада. Водночас у зворотному напрямку перший рейс вирушить 15 листопада. Йдеться про потяг з пересадкою у Раві-Руській.

Поїзд №867 Рава-Руська – Чернівці дозволить вранці зручно сполучити Львів з Чернівцями, оскільки нині більшість поїздів відправляються або серед ночі, або ближче до вечора.

З огляду на чисельні прохання пасажирів, Укрзалізниця подовжує маршрут нового поїзда Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия до Чернівців,

– йдеться у повідомленні.

В експериментальному режимі поїзд №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02, прямуватиме через:

Снятин,

Заболотів,

Коломию,

Івано-Франківськ,

Калуш,

Долину,

Моршин,

Стрий,

Львів,

Брюховичі,

Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.

Там пасажири, як і раніше, здійснюватимуть пересадку на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуватиме до Варшави о 17:18.

В зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме до Чернівців о 13:20.

Крім того, також призначено додаткові рейси у сполученні Чернівці – Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.

Вперше за 18 років зі Львова можна дістатися потягом до Варшави

15 жовтня "‎Укрзалізниця" вперше за 18 років запустила поїзд між Львовом та Варшавою із пересадкою на станції Рава-Руська. За один рейс потяг може перевозити до 200 пасажирів.

Так, потяг Львів – Варшава сполучає 10 українських міст та 2 польських. Проходження прикордонного та митного контролю передбачено на станції "Рава-Руська". Там пасажири здійснюватимуть пересадку на польський потяг. Розклад руху розробили таким чином, щоб зі зручними пересадками можна було доїхати до столиці Польщі з інших міст на заході України: Коломиї, Івано-Франківська, Стрия, Моршина, Калуша та Брюховичів.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, а вартість – від 1 188 гривень.