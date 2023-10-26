Первые рейсы отправятся уже в ноябре. Что нужно знать о запуске нового направления – ниже в материале!

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Из Черновцов будет поезд в Варшаву

Так, на сайте Укрзализныци указано, что поезд из Варшавы в Черновцы прибудет 14 ноября. В обратном направлении первый рейс отправится 15 ноября. Речь идет о поезде с пересадкой в Рави-Русской.

Поезд №867 Рава-Русская – Черновцы позволит утром удобно соединить Львов с Черновцами, поскольку сейчас большинство поездов отправляются или ночью, или ближе к вечеру.

Учитывая многочисленные просьбы пассажиров, Укрзализныця продлевает маршрут нового поезда Варшава — Рава-Русская — Львов — Коломыя в Черновцы,

– говорится в сообщении.

В экспериментальном режиме поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Рави-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02, будет следовать:

Снятын,

Заболотов,

Коломыю,

Ивано-Франковск,

Калуш,

Долину,

Моршин,

Стрый,

Львов,

Брюховичи,

Желкву и будет прибывать в Раву-Русскую в 9:58.

Там пассажиры по-прежнему будут осуществлять пересадку на поезд польского перевозчика SKPL, прибывающего в Варшаву в 17:18.

В обратном направлении, из Равы-Русской, поезд будет отправляться в Черновцы 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибывать в Черновцы в 13:20.

Кроме того, также назначены дополнительные рейсы в сообщении Черновцы – Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов. Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Рави-Русскую в 22: 02.

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

Впервые за 18 лет из Львова можно добраться поездом в Варшаву

15 октября "Укрзализныця" впервые за 18 лет запустила поезд между Львовом и Варшавой с пересадкой на станции Рава-Русская. За один рейс поезд может перевозить до 200 пассажиров.

Так, поезд Львов – Варшава соединяет 10 украинских городов и 2 польских. Прохождение пограничного и таможенного контроля предусмотрено на станции "Рава-Русская". Там пассажиры будут проводить пересадку на польский поезд. Расписание движения было разработано таким образом, чтобы с удобными пересадками можно было доехать до столицы Польши из других городов на западе Украины: Коломыи, Ивано-Франковска, Стрыя, Моршина, Калуша и Брюховичей.

Время в пути от Львова в Варшаву составляет около 9 часов, а стоимость – от 1 188 гривен.