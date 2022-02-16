У Празі придбати гаражне приміщення можна за ті ж гроші, що й квартиру у найдешевших регіонах республіки. Середня вартість квадратного метра критого паркувального місця у столиці наразі становить 40 тисяч крон.

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Вартість паркувальних місць у Чехії

Окрім столиці, найвищі ціни на паркувальні місця зафіксовано у Брно – 31 тисяча крон, а також у Градець-Кралові – 24 тисячі крон за квадратний метр. Додамо, що середня площа гаражів у Чехії становить від 18 до 21 квадратного метра.

Попит на гаражні паркувальні місця високий. Росте ціна усіх типів гаражних приміщень, які хоча б мінімально відповідають критеріям безпеки і доступності. Залежно від розташування, фіксуємо 20% дорожчання не тільки у великих містах, але й районних центрах,

– зазначає керівник порталу нерухомості Bezrealitky Гендрік Мейєр.

Найдорожчими є криті паркувальні місця з освітленням. У Празі ціна квадратного метра у деяких випадках дорівнює вартості житлової нерухомості. Так, у столиці середня вартість окремих гаражних приміщень сягає 2 мільйонів крон.

Експерти з нерухомості також зазначають, що якщо гаражне приміщення продається разом з квартирою або будинком, то його ціна часто буває вищою, ніж якби ви купували паркувальне місце окремо.

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