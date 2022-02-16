В Праге приобрести гаражное помещение можно за те же деньги, что и квартиру в самых дешевых регионах республики. Средняя стоимость квадратного метра крытого парковочного места в столице составляет 40 тысяч крон .

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Стоимость парковочных мест в Чехии

Кроме столицы, самые высокие цены на парковочные места зафиксированы в Брно – 31 тысяча крон, а также в Градец-Кралове – 24 тысячи крон за квадратный метр. Добавим, что средняя площадь гаражей в Чехии составляет от 18 до 21 квадратного метра.

Спрос на гаражные парковочные места высок. Растет цена всех типов гаражных помещений, хотя бы минимально соответствующих критериям безопасности и доступности. В зависимости от расположения, фиксируем 20% удорожания не только в крупных городах, но и районных центрах,

– отмечает руководитель портала недвижимости Bezrealitky Хендрик Мейер.

Самыми дорогими являются крытые парковочные места с освещением . В Праге стоимость квадратного метра в некоторых случаях равна стоимости жилой недвижимости. Так, в столице средняя стоимость отдельных гаражных помещений достигает 2 миллионов крон .

Эксперты по недвижимости также отмечают, что если гаражное помещение продается вместе с квартирой или домом, то его цена часто бывает выше , чем если бы вы покупали парковочное место отдельно.