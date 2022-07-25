Нова Пошта планує вийти на європейський ринок – українці за кордоном зможуть відправляти посилки

Через ситуацію в Україні, чимало українців перебуває за кордоном. Нерідко у них є потреба відправити чи отримати щось.

Українці за кордоном зможуть відправляти посилки Новою Поштою

Вже незабаром зробити це стане легше – українська компанія Нова Пошта планує відкрити свої філії у країнах ЄС. За словами директорки поштового оператора з управління репутацією Олени Плахової, до кінця року відділення має з'явитися у Польщі.

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Де працюватиме доставка НП

На першому етапі йтиметься про країни-сусіди України. До кінця поточного року запрацює відділення у Польщі, а далі – у Словаччині та Румунії.

Ми бачимо, що 5 мільйонів людей виїхали за кордон, і клієнти кажуть: "Нам вас там не вистачає". Тож справді плануємо виходити на європейський ринок,

– каже Плахова.

Наразі тариф на доставку особистих речей до Польщі такий:

до 2-х кілограмів – 600 гривень

до 10-ти кілограмів – 900 гривень

до 30-ти кілограмів – 1 500 гривень

до 70-ти кілограмів – 3 000 гривень

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компанія вже має представництво в Молдові, а міжнародними доставками займається окремий підрозділ "Нова Пошта Глобал".