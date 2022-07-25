Українці за кордоном зможуть відправляти посилки Новою Поштою
Вже незабаром зробити це стане легше – українська компанія Нова Пошта планує відкрити свої філії у країнах ЄС. За словами директорки поштового оператора з управління репутацією Олени Плахової, до кінця року відділення має з'явитися у Польщі.
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Де працюватиме доставка НП
На першому етапі йтиметься про країни-сусіди України. До кінця поточного року запрацює відділення у Польщі, а далі – у Словаччині та Румунії.
Ми бачимо, що 5 мільйонів людей виїхали за кордон, і клієнти кажуть: "Нам вас там не вистачає". Тож справді плануємо виходити на європейський ринок,
– каже Плахова.
Наразі тариф на доставку особистих речей до Польщі такий:
- до 2-х кілограмів – 600 гривень
- до 10-ти кілограмів – 900 гривень
- до 30-ти кілограмів – 1 500 гривень
- до 70-ти кілограмів – 3 000 гривень