Не Польщею єдиною: Нова пошта відкриває своє відділення у ще одній країні
Джерело:фейсбук Нової пошти
Сьогодні багато українців проживаються за кордоном, і в них часто виникає потреба відправити посилку додому або ж, навпаки, отримати відправлення від рідних. У цьому допомагає Нова пошта. Компанія виходить на нові ринки та відкриває все більше своїх відділень за межами України.
Так, зараз за кордоном працює майже 20 відділень Нової пошти. Усі вони розташовані в Польщі. Однак однією країною компанія не обмежується – скоро Нова пошта з'явиться й у Литві. Відкриття заплановане на березень.
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Що відомо про перше відділення Нової пошти в Литві
Уже з середини березня українці, які проживають в Литві, зможуть відправляти рідним додому та отримувати від них посилки, документи й вантажі до 1000 кілограмів. Відтак, це буде вантажне відділення.
Nova Post буде розташована у Вільнюсі, за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.
Усі відділення Нової пошти, які працюють за кордоном
- Варшава 01/1 – 01-102, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Jana Olbrachta, 94 (до 1000 кілограмів);
- Варшава 01/3 – 01-748, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Kaliny Jędrusik, 9 (до 30 кілограмів);
- Варшава 01/4 – 01-510, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Generała Józefa Zajączka, 11 (до 30 кілограмів);
- Варшава 02/6 – 02-188, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Janka Muzykanta, 60 (до 30 кілограмів);
- Варшава 03/5 – 03-710, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Stefana Okrzei, 18 (до 30 кілограмів);
- Варшава 04/2 – 04-086, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Męcińska, 18 (до 30 кілограмів);
- Люблін 20/1 – 20-864, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Kameralna, 1 (до 30 кілограмів);
- Люблін 20/2 – 20-634, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Tomasza Zana, 39 (до 30 кілограмів);
- Краків 30/1 – 30-001, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Kamienna, 19b (до 30 кілограмів);
- Краків 30/2 – 30-721, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Lipska, 4 (до 30 кілограмів);
- Жешув 35/1 – 35-001, Polska, Województwo podkarpackie, Rzeszów County, Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego, 34 (до 30 кілограмів);
- Вроцлав 50/1 – 50-231, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Trzebnicka, 50/1A (до 30 кілограмів);
- Вроцлав 53/2 – 53-033, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Zwycięska, 35 (до 30 кілограмів);
- Познань 60/2 – 60-141, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Promienista, 87 (до 30 кілограмів);
- Познань 61/1 – 61-866, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Garbary, 95 (до 30 кілограмів);
- Гданськ 80/1 – 80-171, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Franciszka Rakoczego, 30/U7 (до 30 кілограмів);
- Гданськ 80/2 – 80-041, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Gen. Augusta Emila Fieldorfa, 2 (до 30 кілограмів);
- Лодзь 93/1 – 93-272, Polska, Województwo łódzkie, Łódź County, Łódź, Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, 49 (до 30 кілограмів).