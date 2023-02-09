Не Польщею єдиною: Нова пошта відкриває своє відділення у ще одній країні

Сьогодні багато українців проживаються за кордоном, і в них часто виникає потреба відправити посилку додому або ж, навпаки, отримати відправлення від рідних. У цьому допомагає Нова пошта. Компанія виходить на нові ринки та відкриває все більше своїх відділень за межами України.

Так, зараз за кордоном працює майже 20 відділень Нової пошти. Усі вони розташовані в Польщі. Однак однією країною компанія не обмежується – скоро Нова пошта з'явиться й у Литві. Відкриття заплановане на березень.

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Що відомо про перше відділення Нової пошти в Литві

Уже з середини березня українці, які проживають в Литві, зможуть відправляти рідним додому та отримувати від них посилки, документи й вантажі до 1000 кілограмів. Відтак, це буде вантажне відділення.

Nova Post буде розташована у Вільнюсі, за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303.

Усі відділення Нової пошти, які працюють за кордоном