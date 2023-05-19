"Нова пошта" відкрила друге відділення в Литві: адреса та послуги

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відкрило друге поштове відділення Nova Post у Литві. Мовиться про місто Каунас.

Тож тепер українці, які рятуються від війни у Каунасі, можуть скористатися послугами Нова пошта. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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