"Нова пошта" відкрила друге відділення в Литві: адреса та послуги

19 травня 2023, 11:26
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Джерело:

Нова пошта

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відкрило друге поштове відділення Nova Post у Литві. Мовиться про місто Каунас.

Тож тепер українці, які рятуються від війни у Каунасі, можуть скористатися послугами Нова пошта. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Нова пошта у Литві

Нове відділення Нової пошти у Литві відкрили за адресою місто Каунас, Studentų g. 16.

Це вже друге відділення Nova Post у Литві. Тепер, окрім кур'єрської доставки, українці з Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки з України через відділення,
 йдеться в повідомленні.

Там можна відправити посилки до 1 000 кілограмів. Це можуть бути:

  • документи до 2 кілограмів;
  • невеликі посилки до 30 кілограмів;
  • вантаж.

Тарифи, які діють на доставку:

  • документи – 250 гривень;
  • мала посилка до 5 кілограмів – 300 гривень;
  • середня до 10 кілограмів – 450 гривень;
  • велика посилка до 30 кілограмів – 600 гривень.

Кожен додатковий кілограм вантажу після 30 кілограмів коштує 25 гривень. Доплата за адресну доставку – 100 гривень.

Зазначається, що термін доставки –  до 5 робочих днів.

Нагадаємо, перше відділення Nova Post відкрито у березні у Вільнюсі. Воно розташоване за адресою Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Крім того, Нова пошта діє у Польщі та Молдові. Адреси відділень можна знайти за посиланням.

Автор: Марта Касіянчук