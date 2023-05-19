"Нова пошта" відкрила друге відділення в Литві: адреса та послуги
Джерело:Нова пошта
ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відкрило друге поштове відділення Nova Post у Литві. Мовиться про місто Каунас.
Тож тепер українці, які рятуються від війни у Каунасі, можуть скористатися послугами Нова пошта. Про це повідомляє пресслужба компанії.
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Нова пошта у Литві
Нове відділення Нової пошти у Литві відкрили за адресою місто Каунас, Studentų g. 16.
Це вже друге відділення Nova Post у Литві. Тепер, окрім кур'єрської доставки, українці з Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки з України через відділення,
– йдеться в повідомленні.
Там можна відправити посилки до 1 000 кілограмів. Це можуть бути:
- документи до 2 кілограмів;
- невеликі посилки до 30 кілограмів;
- вантаж.
Тарифи, які діють на доставку:
- документи – 250 гривень;
- мала посилка до 5 кілограмів – 300 гривень;
- середня до 10 кілограмів – 450 гривень;
- велика посилка до 30 кілограмів – 600 гривень.
Кожен додатковий кілограм вантажу після 30 кілограмів коштує 25 гривень. Доплата за адресну доставку – 100 гривень.
Зазначається, що термін доставки – до 5 робочих днів.
Нагадаємо, перше відділення Nova Post відкрито у березні у Вільнюсі. Воно розташоване за адресою Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.
Крім того, Нова пошта діє у Польщі та Молдові. Адреси відділень можна знайти за посиланням.