Теперь украинцы, которые спасаются от войны в Каунасе, могут воспользоваться услугами Новая почта. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Новая почта в Литве
Новое отделение Новой почты в Литве было открыто по адресу город Каунас, Studentų g. 16.
Это уже второе отделение Nova Post в Литве. Теперь, кроме курьерской доставки, украинцы из Каунаса и окрестных городков получили возможность легко отправлять вещи на дом и быстро получать посылки из Украины через отделения,
– говорится в сообщении.
Там можно отправить посылки до 1 000 килограмм. Это могут быть:
- документы до 2 килограмм;
- небольшие посылки до 30 килограмм;
- груз.
Тарифы, действующие на доставку:
- документы – 250 гривен;
- имела посылка до 5 килограммов – 300 гривен;
- средняя до 10 килограммов – 450 гривен;
- большая посылка до 30 килограммов – 600 гривен.
Каждый дополнительный килограмм груза после 30 килограмм стоит 25 гривен. Доплата за адресную доставку – 100 гривен.
Указывается, что срок доставки – до 5 рабочих дней.
Напомним, первое отделение Nova Post открыто в марте в Вильнюсе. Он расположен по адресу Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.
Кроме того, Новая почта действует в Польше и Молдове. Адреса отделений можно найти по ссылке.