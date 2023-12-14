Собор Паризької Богоматері захистять унікальною протипожежною системою

Нотр-Дам-де-Парі, який постраждав від пожежі у 2019 році, отримає унікальну систему захисту від вогню. Вона має вберегти будівлю від повторення трагічних подій.

Собор у Парижі, обладнаний системою протипожежного захисту, планують відкрити для відвідувачів у грудні 2024 року. Поки він досі на тривалій реставрації.

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Захист від руйнівного полум'я

Про оновлену систему безпеки Нотр-Даму розповів президент громадської організації Rebuilding Notre-Dame de Paris Філіп Жост.

Було вжито всіх запобіжних заходів для повного перегляду протипожежного захисту,

— повідомив він парламентській комісії.

У соборі з'явиться система випаровування, яку встановлять під дахом і на шпилі. Вона повинна буде негайно зупинити поширення вогню.

Коли відкриється Нотр-Дам

Реставрація Нотр-Даму, який внесено до списку спадщини ЮНЕСКО, була складним проєктом. Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв, що відновлювальні роботи у Соборі Паризької Богоматері будуть завершені до 8 грудня 2024 року.

На жаль, до початку літньої Олімпіади у Парижі відкрити пам'ятку для відвідувачів не встигнуть. До 2019 року собор щорічно відвідували по 12 мільйонів туристів.

На урочисту церемонію відкриття собору після реставрації хочуть покликати Папу Римського Франциска.

Французька влада вирішила відбудувати собор саме так, як він виглядав до пожежі. Тому в будівлі відтворять 96 метровий шпиль за проєктом архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка.

Відновлення храму / Фото Cyril Marcilhacy (Bloomberg)

Нагадаємо, велика пожежа у Соборі Паризької Богоматері трапилася 15 квітня 2019 року. В той день люди з усього світу спостерігали, як обвалився його шпиль. Щодо причин пожежі, французькі правоохоронці досі не можуть назвати остаточну версію. Загоряння могли спровокувати ремонтні роботи, несправність електрики або непогашена сигарета.