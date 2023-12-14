Собор в Париже, оборудованный системой противопожарной защиты, планируют открыть для посетителей в декабре 2024 года. Пока он до сих пор на долгой реставрации.

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Защита от разрушительного пламени

Об обновленной системе безопасности Нотр-Дама рассказал президент общественной организации Rebuilding Notre-Dame de Paris Филипп Жост.

Были приняты все меры предосторожности для полного пересмотра противопожарной защиты,

– сообщил он парламентской комиссии.

В соборе появится система испарения, которая будет установлена под крышей и на шпиле. Она должна будет немедленно остановить распространение огня.

Когда откроется Нотр-Дам

Реставрация Нотр-Дама, внесенного в список наследия ЮНЕСКО, была сложным проектом. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что восстановительные работы в Соборе Парижской Богоматери будут завершены к 8 декабря 2024 года.

К сожалению, к началу летней Олимпиады в Париже открыть достопримечательность для посетителей не успеют. К 2019 году собор ежегодно посещали по 12 миллионов туристов.

На торжественную церемонию открытия собора после реставрации хотят позвать Папу Римского Франциска.

Французские власти решили отстроить собор именно так, как он выглядел до пожара. Поэтому в здании воссоздадут 96-метровый шпиль по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.

Восстановление храма / Фото Cyril Marcilhacy (Bloomberg)

Напомним, большой пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. В тот день люди со всего мира наблюдали, как обрушился его шпиль. Французские правоохранители до сих пор не могут назвать окончательную версию причины пожара. Возгорание могли спровоцировать ремонтные работы, неисправность электричества или непогашенная сигарета.