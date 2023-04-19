Урочисте відкриття Fyllingsdals Tunnelen відбулось 15 квітня та стало однією з гучних подій у Норвегії. Все тому, що будівництво тунелю розпочалось ще у 2019 році та привернуло увагу усієї країни.

Читайте також 5 найкращих санаторіїв Європи: де відпочити і оздоровитися за кордоном

Ідея створення Fyllingsdals Tunnelen

Насправді ідея створення тунелю не була випадковою. За словами представників залізничної компанії Bybanen Utbygging, сталось це у рамках розширення трамвайних ліній у Бергені.

Так, колія, яка перетинає гору Левстаккен, не мала паралельного евакуаційного проходу. Тому влада Норвегії вирішила виділити чималу суму на створення багатофункціонального тунелю, яким можна буде скористатись не лише у випадку якоїсь аварії на вітці, але й для велосипедистів та пішоходів, які прагнуть дослідити мальовничі околиці міста Берген.

Чим ще особливий новий тунель у Норвегії

Відомо, що протяжність Fyllingsdals Tunnelen становить 3 кілометри. Відтак це найдовший тунель у світі, відведений для пішоходів та велосипедистів.

Щоб подолати його пішки, потрібно витратити близько 40 хвилин. Водночас на велосипеді проїхати тунель можна за менш як 10 хвилин.

Новий сучасний тунель у Норвегії / Фото Bybanen Utbygging

Автори проєкту подбали і про інтерактивність. Щоб розбавити монотонність, вони прикрасили Fyllingsdals Tunnelen різноманітними арт-інсталяціями, кольоровим освітленням та футуристичним декором.

А у центрі тунелю встановили імітацію сонячного годинника, який показує час. Саме ця інсталяція, ймовірно, буде привертати найбільше уваги туристів та жителів Бергена.

Норвежці зазвичай скромні люди, але в цьому випадку ми б сказали, що тунель – це 100% центр мистецтва,

– каже Камілла Ейнарсен Хеггернес, представниця залізничної компанії Bybanen Utbygging.

Як виглядає найдовший тунель для пішоходів / Фото Bybanen Utbygging

Новим тунелем вже скористались перші пішоходи та велосипедисти. Відповідні фото та відео люди публікують у соцмережах.