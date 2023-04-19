Торжественное открытие Fyllingsdals Tunnelen состоялось 15 апреля и стало одним из самых громких событий в Норвегии. Все потому, что строительство тоннеля началось еще в 2019 году и привлекло внимание всей страны.

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Идея создания Fyllingsdals Tunnelen

На самом деле, идея создания тоннеля не была случайной. По словам представителей железнодорожной компании Bybanen Utbygging, это произошло в рамках расширения трамвайных линий в Бергене.

Так, путь, пересекающий гору Левстаккен, не имел параллельного эвакуационного прохода. Поэтому власти Норвегии решили выделить немалую сумму на создание многофункционального тоннеля, которым можно будет воспользоваться не только в случае аварии на ветке, но и для велосипедистов и пешеходов, стремящихся исследовать живописные окрестности города Берген.

Чем еще особен новый тоннель в Норвегии

Известно, что протяженность Fyllingsdals Tunnelen составляет 3 километра. Следовательно, это самый длинный тоннель в мире, отведенный для пешеходов и велосипедистов.

Чтобы преодолеть его пешком, нужно потратить около 40 минут. В то же время на велосипеде проехать тоннель можно за менее 10 минут.

Новый современный тоннель в Норвегии / Фото Bybanen Utbygging

Авторы проекта позаботились и об интерактивности. Чтобы разбавить монотонность, они украсили Fyllingsdals Tunnelen разнообразными арт-инсталляциями, цветным освещением и футуристическим декором.

А в центре тоннеля установили имитацию солнечных часов, что показывает время. Именно эта инсталляция, вероятно, будет привлекать много внимания туристов и жителей Бергена.

Норвежцы обычно скромные люди, но в этом случае мы бы сказали, что тоннель – это 100% центр искусства.

– говорит Камилла Эйнарсен Хеггернес, представительница железнодорожной компании Bybanen Utbygging.

Как выглядит самый длинный тоннель для пешеходов / Фото Bybanen Utbygging

Новым туннелем уже воспользовались первые пешеходы и велосипедисты. Соответствующие фото и видео люди публикуют в соцсетях.