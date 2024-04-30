Заважав чілити на крижині: турист заплатив величезний штраф через моржа

У Норвегії турист заплатив чималенький штраф за те, що потурбував моржа. Той насолоджувався відпочинком на крижині.

Закони країни захищають моржів. Передбачено, що туристи не мають права робити щось, що може потурбувати спокій тваринок.

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Турист підійшов надто близько до моржа, який відпочивав на крижині. Це побачили інші люди й повідомили про порушення губернатора. Як наслідок – туриста розшукали та оштрафували.

Губернатор закликає всіх триматися на достатній відстані від моржів, щоб не турбувати їх і не створювати небезпеки для людей,

– мовиться у повідомленні.

За свою історію з моржем турист заплатив 12 500 норвезьких крон (45 тисяч гривень). Вочевидь, цей найдорожчий момент у його мандрівці.



Туризм у Норвегію має багато нюансів, які варто знати / Unsplash

Варто зауважити, що у Норвегії намагаються створити максимально комфортні умови для моржів. У минулому столітті ці милі тваринки опинилися під загрозою зникнення. На щастя, зараз ситуація покращилася. Водночас моржів на території країни – дуже мало. Влада країни продовжує робити все, аби врятувати тваринок. Зокрема, у 2025 році до моржів заборонять наближатися ближче, аніж 150 метрів.