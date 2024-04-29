Тепер місцеві жителі подають позов до місцевої влади. Вони вимагають зупинити будівництво. Окрім того, люди готові прийняти альтернативу – зменшити розміри багатоповерхівки. Її зводять у межах будівництва ЖК Vita.

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Свого часу ми заплатили за мирний острівний спосіб життя – це був рай, добре і привітне місце. Тепер його немає, і всі ненавидять один одного. Коли ж у новий будинок заселяться мешканці, то зможуть роздивлятися, що я читаю або дивлюся по телевізору,

– бідкаються люди.



Райський краєвид тепер закриває будівництво / Miami Herald

Варто зауважити, що вартість на нерухомість на Grove Isle стартує від 2 мільйонів доларів. До слова, наразі можна придбати помешкання у вже знаменитому ЖК Vita. Вартість квартири там становить від 2,7 до 22 мільйонів доларів. Чи зупинять продаж квартир на час суду, невідомо.

Місцева влада наразі не коментувала судовий позов. Водночас будівництво багатоповерхівки станом на квітень 2024 року триває. Люди діляться фотографіями у мережі й показують, як будівництво закриває райський краєвид.