Закони країни захищають моржів. Передбачено, що туристи не мають права робити щось, що може потурбувати спокій тваринок.

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Турист підійшов надто близько до моржа, який відпочивав на крижині. Це побачили інші люди й повідомили про порушення губернатора. Як наслідок – туриста розшукали та оштрафували.

Губернатор закликає всіх триматися на достатній відстані від моржів, щоб не турбувати їх і не створювати небезпеки для людей,

– мовиться у повідомленні.

За свою історію з моржем турист заплатив 12 500 норвезьких крон (45 тисяч гривень). Вочевидь, цей найдорожчий момент у його мандрівці.



Туризм у Норвегію має багато нюансів, які варто знати / Unsplash

Варто зауважити, що у Норвегії намагаються створити максимально комфортні умови для моржів. У минулому столітті ці милі тваринки опинилися під загрозою зникнення. На щастя, зараз ситуація покращилася. Водночас моржів на території країни – дуже мало. Влада країни продовжує робити все, аби врятувати тваринок. Зокрема, у 2025 році до моржів заборонять наближатися ближче, аніж 150 метрів.