Сотні українців можуть змусити виїхати з Норвегії

У Норвегії станом на кінець травня 2024 року розпочали розгляд заяв українців, які просять про притулок. Це відбувається в індивідуальному порядку.

Заяви подали українці, на яких станом на травень 2024 року не поширюється колективний захист. Мовиться про людей, які не жили в Україні до лютого 2022 року. Заявки розглядає Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI).

Зверніть увагу Українцям виплачуватимуть гроші за повернення додому

Емілія Енгер Мель – міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії – заявила, що кожен випадок розглядатимуть індивідуально.

Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Зокрема, звідки вона приїхала,

– наголосила Мель.

У UDI як відносно безпечні для життя оцінили 3 області України:

Львівську;

Волинську;

Закарпатську.

Очікують, що розгляди перших заявок завершаться вже до кінця літа. Загалом виїхати з Норвегії можуть попросити до 1000 людей. Серед них – понад 300 чоловіків призовного віку. В UDI зауважили, що призов до строкової служби та служба у зв'язку не стане підставою, аби отримати притулок у Норвегії.

В Ірландії закриють десятки центрів для українських біженців

Тим часом Ірландія станом на травень 2024 готується закрити десятки центрів для українських біженців. Усе тому, що закінчується дія контрактів, й громадські об'єкти повернуть для місцевого використання. Наголошують, що після зміни правил, потреба у помешканнях трішки знизилася.