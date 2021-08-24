Для покупців вживаних авто: номерні знаки у Польщі більше не доведеться змінювати

Купуючи вживану машину у Польщі, раніше обов'язковою процедурою була зміна номерних знаків та їх реєстрація на нового власника. Це коштувало дорого та тривало довго.

З 31 січня 2022 року у Польщі більше не буде обов'язковим виготовлення нових номерних знаків. Покупці вживаних авто зможуть подати заявку на збереження поточного реєстраційного номера транспортного засобу.

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Відповідне рішення опублікувала канцелярія прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Хоча сама видача нових номерних знаків наразі не є дорогою послугою (близько 180 злотих), розв'язання бюрократичних питань через посередників зазвичай коштує набагато більше часу та грошей.

Так, невдовзі кожен, хто купує вживаний транспортний засіб, зможе зберегти реєстраційний номер попереднього власника. У канцелярії наголошують, що це буде можливим навіть у тому разі, якщо авто куплене в іншому регіоні чи воєводстві.

Додамо, що зараз у Польщі активно працюють над оновленням та модернізацією громадського транспорту. У мережі вже з'явились свіжі