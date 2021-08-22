Адміністрація міста поінформувала, що виробництво нових потягів вже перейшло на наступний етап. Зараз займаються дообладнанням потягів зсередини.

​Цікаво Про силу бумеранга: як українка прославилася, допомагаючи тисячам емігранткам у Польщі

Як виглядатимуть нові вагони варшавського метро

За словами мерії, естетичний і функціональний простір дозволить пересуватися в дуже комфортних умовах.

Інтер'єр буде просторим і функціональним: інформаційні екрани, 230 сидячих місць, рішення для людей з інвалідністю... І все це можливо завдяки дофінансування з боку ЄС,

– зазначив мер Варшави Рафал Тшасковскій.

Головна перевага нових потягів – зручна проєктація. Так, у вагонах будуть спеціальні зони для далеких поїздок. Також будуть створені місця для поїздок на короткі дистанції, розраховані на постійну зміну пасажирів. Продумані й інклюзивні зони та висувні пандуси. І навіть – місця для велосипедів і для людей з великим багажем.

У вагонах буде багато поручнів. Один потяг зможе перевозити 1500 пасажирів одночасно. Площа, відведена для стоячих пасажирів, складе понад 181 квадратний метр.

У вагонах будуть скляні перегородки, що відокремлять стоячих пасажирів від сидячих, контрастні поручні на зручній висоті, світлове і звукове сповіщення про закриття дверей.

Також всередині вагонів буде вестися відеоспостереження, а пасажири зможуть повідомити машиніста про проблему через спеціальні пристрої, наявні в кожному вагоні.

Перший такий потяг мав появитися у Варшаві вже у вересні. Та виробник не вклався у терміни контракту, тому поставку перенесли на кінець року.

У Варшавському метро будуть нові потяги / Фото UM Warszawa

У Варшавському метро будуть нові потяги / Фото UM Warszawa

У Варшавському метро будуть нові потяги / Фото UM Warszawa