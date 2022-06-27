Втім, багатьох біженців, які мають намір виїхати з Польщі додому чи в іншу країну, хвилює питання про те, як анулювати номер PESEL і, чи варто це робити. Деталі читайте у матеріалі.

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Як відмовитись від номера PESEL

У законі про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території не прописано жодної можливості видалення чи анулювання номера. Тому, якщо ви маєте намір виїхати за межі країни, слід повідомити про свій від'їзд. Це потрібно зробити, якщо виїзд за кордон триватиме понад 30 днів.

В іншому разі, вам доведеться повертати отримані гроші. Також ви втратите статус тимчасового захисту, безкоштовну медицину, матеріальну допомогу та інші пільги.

Слід зауважити, що повідомити про від'їзд можна онлайн. Потрібно лише увійти в аккаунт на порталі PUE ZUS та написати відповідного листа. Також можна дати особисту письмову згоду, звернувшись до місцевого відділку ZUS. Тоді з наступного місяця уряд країни припинить нараховувати виплати.

Чи варто відмовлятися від номера PESEL

Правила видачі PESEL регулює закон про реєстр населення (ustawy o ewidencji ludności). Відповідно до його положень, видаляти записи, що містяться в відповідному реєстрі, забороняється. Тому все ж не слід писати жодних заяв про відмову.