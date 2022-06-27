Впрочем, многих беженцев, которые намерены выехать из Польши домой или в другую страну, волнует вопрос о том, как аннулировать номер PESEL и стоит ли это делать. Подробности читайте в материале.

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Как отказаться от номера PESEL

В законе о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории не прописана никакая возможность удаления или аннулирования номера. Поэтому, если вы собираетесь уехать за пределы страны, следует сообщить о своем отъезде. Это нужно сделать, если выезд за границу будет продолжаться более 30 дней.

В противном случае вам придется возвращать полученные деньги. Также вы потеряете статус временной защиты, бесплатную медицину, материальную помощь и другие льготы.

Следует заметить, что сообщить об отъезде можно онлайн. Нужно только войти в аккаунт на портале PUE ZUS и написать соответствующее письмо. Также можно дать личное письменное согласие, обратившись в местный отдел ZUS. Тогда со следующего месяца правительство страны перестанет начислять выплаты.

Стоит ли отказываться от номера PESEL

Правила выдачи PESEL регулирует закон о реестре населения (ustawy o ewidencji ludności). Согласно его положениям, удалять записи, содержащиеся в соответствующем реестре, запрещается. Поэтому все же не следует писать никаких заявлений об отказе.

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