У Польщі створять велосипедний маршрут завдовжки майже 2 тисячі кілометрів: що відомо

Двоколісний транспорт стає дедалі популярнішим у Європі. Це екологічно, зручно та вигідно. Влада Польщі підтримує велосипедистів і намагається створювати для них безпечні умови на дорогах. Так у Нижній Сілезії очікують на великий маршрут для велосипедного транспорту. Його протяжність становитиме близько 1,8 кілометра.

Маршрут охопить головні туристичні пам'ятки Нижньої Сілезії. Він забезпечить зв'язок з найважливішими центрами регіону та інтеграцію з громадським транспортом.

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Про маршрут

Проєкт Cyklostrada Dolnośląskiej базується на мережі провідних велосипедних маршрутів, які охоплюють Нижню Сілезію, а також з'єднуються з велосипедними маршрутами на чеській та німецькій сторонах.

Спільно з експертами та представниками велолюбителів ми створюємо стратегію побудови мережі велосипедних доріжок по всьому регіону. Ми подбали про розробку стандартів дизайну, завдяки яким дороги будуть безпечними, функціональними, зручними та екологічними,

– зазначив маршал Чезарі Пшибильський.

Він також додав, що Cyklostrada Dolnośląskiej буде проривним туристичним продуктом, який дозволить дослідити весь регіон Нижньої Сілезії на велосипеді.

У Нижній Сілезії створять маршрут для велосипедистів протяжністю понад 1,8 кілометра / Зображення www.wroclaw.pl

Організація

Інститут територіального розвитку вже описав технічні вимоги, необхідні для того, щоб мережа відповідала стандартам безпеки, комфорту та привабливості.

Реалізують проєкт за кошти ЄС та окремих інвесторів. Планова вартість проєкту складає близько 850 мільйонів злотих (6 188 мільйонів гривень).

Дата початку робіт поки невідома.

Проєкт Cyklostrada Dolnośląskiej базується на мережі провідних велосипедних маршрутів, які охоплюють Нижню Сілезію / Зображення www.wroclaw.pl